Британський лікар Семюел Чоудхурі розповів у TikTok про нещодавній випадок, коли немовля, якому батьки дали соску, змащену медом, опинилося у відділенні інтенсивної терапії з діагнозом дитячий ботулізм.
На щастя, дитина після місяця в лікарні одужала. Медик пояснив, чому маленьким дітям у жодному разі не можна давати мед.
За словами лікаря, мед містить 6-10% спор бактерій Clostridium botulinum, які абсолютно безпечні для дорослих, але становлять загрозу недостатньо розвиненому кишківнику немовлят віком до одного року.
– Спори проростають, колонізуються, розмножуються і призводять до дитячого ботулізму, що спричинив у немовляти поганий м’язовий тонус, судоми, інфекцію грудної клітки та утруднене дихання, – пояснив Чоудхурі.
Національна служба охорони здоров’я Великої Британії описує дитячий ботулізм як дуже серйозне, небезпечне для життя захворювання. Бактерія Clostridium botulinum виробляє токсини, які вражають нервову систему (нерви, головний і спинний мозок) і призводять до паралічу.
– Параліч може поширитися на м’язи, що контролюють дихання, якщо його не лікувати швидко, – попереджають експерти.
За їхніми словами, симптоми ботулізму можуть розвинутися від кількох годин до кількох днів після контакту з бактеріями Clostridium botulinum.
Симптоми можуть включати:
- опущені повіки;
- затуманений зір або двоїння в очах;
- слабкість м’язів обличчя;
- утруднення ковтання (дисфагія);
- невиразне мовлення;
- труднощі з диханням.
Постраждалі діти також можуть слабко плакати, їх важко годувати, у них млява голова, шия і кінцівки. У 10% випадків захворювання призводить до летального результату.
Важливо! Дитину з ознаками ботулізму слід доставити до найближчого відділення невідкладної допомоги. Лікування тим ефективніше, чим раніше його розпочато.
За словами медика, є й інші продукти, від яких немовлятам і маленьким дітям слід утримуватися. Це, наприклад, арахіс, м’які сири, дозрілі в цвілі, злегка приготовані яйця, рисові напої.
Джерело: Express