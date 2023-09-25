Британський лікар Семюел Чоудхурі розповів у TikTok про нещодавній випадок, коли немовля, якому батьки дали соску, змащену медом, опинилося у відділенні інтенсивної терапії з діагнозом дитячий ботулізм.

На щастя, дитина після місяця в лікарні одужала. Медик пояснив, чому маленьким дітям у жодному разі не можна давати мед.

За словами лікаря, мед містить 6-10% спор бактерій Clostridium botulinum, які абсолютно безпечні для дорослих, але становлять загрозу недостатньо розвиненому кишківнику немовлят віком до одного року.

Зараз дивляться

– Спори проростають, колонізуються, розмножуються і призводять до дитячого ботулізму, що спричинив у немовляти поганий м’язовий тонус, судоми, інфекцію грудної клітки та утруднене дихання, – пояснив Чоудхурі.

Національна служба охорони здоров’я Великої Британії описує дитячий ботулізм як дуже серйозне, небезпечне для життя захворювання. Бактерія Clostridium botulinum виробляє токсини, які вражають нервову систему (нерви, головний і спинний мозок) і призводять до паралічу.

– Параліч може поширитися на м’язи, що контролюють дихання, якщо його не лікувати швидко, – попереджають експерти.

За їхніми словами, симптоми ботулізму можуть розвинутися від кількох годин до кількох днів після контакту з бактеріями Clostridium botulinum.

Симптоми можуть включати:

опущені повіки;

затуманений зір або двоїння в очах;

слабкість м’язів обличчя;

утруднення ковтання (дисфагія);

невиразне мовлення;

труднощі з диханням.

Постраждалі діти також можуть слабко плакати, їх важко годувати, у них млява голова, шия і кінцівки. У 10% випадків захворювання призводить до летального результату.

Важливо! Дитину з ознаками ботулізму слід доставити до найближчого відділення невідкладної допомоги. Лікування тим ефективніше, чим раніше його розпочато.

За словами медика, є й інші продукти, від яких немовлятам і маленьким дітям слід утримуватися. Це, наприклад, арахіс, м’які сири, дозрілі в цвілі, злегка приготовані яйця, рисові напої.

Джерело: Express