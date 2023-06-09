Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини здоров’я

Ботулізм сидів у паштеті: на Хмельниччині вже третій випадок з початку року

9 Червня 2023, 17:26
Валентина Андрейко журналістка
паштет
Джерело: Pixabay

У 62-річної мешканки Кам`янець-Подільського району діагностували ботулізм аж через вісім днів після зараження. На Хмельниччині це вже третій випадок з початку року.

Ще 31 травня жінка поласувала домашнім консервованим свинячим паштетом, який готувала власноруч ще у 2022 році. Ну, не пропадати ж добру.

За медичною допомогою звернулася аж за тиждень, коли почалося блювання, діарея, запаморочення, порушення гостроти зору та утруднене ковтання.

Тобто були всі симптоми класичного отруєння ботулотоксином.

8 червня жінку госпіталізували до інфекційного відділення багатопрофільної центральної районної лікарні Слобідко-Кульчієвецької сільської ради.

Але там зрозуміли, що не впораються, і скерували хвору до Хмельницької інфекційної лікарні. Лише у Хмельницькому пацієнтці ввели протиботулінічну сироватку.

Наразі жінка у стані середньої важкості усе ще перебуває у лікарні.

Читайте також:
банки з консервацієюМ’ясні консерви і копчене сало по-домашньому: на Одещині чоловік захворів на ботулізм

Джерело: Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб

Теги
Ботулізм хвороба Хмельницька область
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь