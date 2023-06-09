У 62-річної мешканки Кам`янець-Подільського району діагностували ботулізм аж через вісім днів після зараження. На Хмельниччині це вже третій випадок з початку року.

Ще 31 травня жінка поласувала домашнім консервованим свинячим паштетом, який готувала власноруч ще у 2022 році. Ну, не пропадати ж добру.

За медичною допомогою звернулася аж за тиждень, коли почалося блювання, діарея, запаморочення, порушення гостроти зору та утруднене ковтання.

Тобто були всі симптоми класичного отруєння ботулотоксином.

8 червня жінку госпіталізували до інфекційного відділення багатопрофільної центральної районної лікарні Слобідко-Кульчієвецької сільської ради.

Але там зрозуміли, що не впораються, і скерували хвору до Хмельницької інфекційної лікарні. Лише у Хмельницькому пацієнтці ввели протиботулінічну сироватку.

Наразі жінка у стані середньої важкості усе ще перебуває у лікарні.

Джерело: Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб