40-річний житель Подільського району смачно пообідав і навіть не уявляв, наскільки небезпечні страви були у нього на столі.

Через 3 доби після вживання м’ясних консервів та копченого сала домашнього виготовлення у потерпілого з’явились перші ознаки отруєння: блювота, головокружіння, головний біль, тремор рук.

Тиждень симптоми не зникали, навпаки, почалося погіршення. Довелося викликати швидку. В Одеській міській інфекційній лікарні встановили діагноз – ботулізм.

На Одесщині з початку 2023 р. зареєстровано 2 випадки ботулізму, 1 з них – у м. Одеса.

Зазвичай, причиною виникнення харчових отруєнь в області ставало вживання продуктів домашнього виготовлення. Їли без страху, оскільки все ж домашнє.

Ще одне небезпечне джерело ботулізму – стихійні ринки. Проте, нині у ботулотоксина з’явилися і нові можливості.

Підозрілі продукти продають через мережу Інтернет. Так, у січні цього року житель м. Одеси придбав на сайті в’яленого ляща (виробник невідомий). І, не зважаючи на те, що отримана покупка йому не дуже сподобалась, – з’їв його.

Результат передбачуваний – потрапив до лікарні з отруєнням.

Ботулізм – це і є харчове отруєння, зумовлене споживанням продуктів, у яких накопичилися ботулотоксини.

Причиною ботулізму найчастіше стають продукти домашнього консервування – м’ясо, риба, рідше – овочі. Не кажучи вже про споживання потенційно небезпечних в’яленої чи копченої риби та будь-яких виробів з м’яса (ковбаси, шинка, сардельки тощо).

Симптоми ботулізму:

порушення близького зору: несподівано не можете читати текст, але добре бачите дальні предмети;

сильно виражена сухість у роті,

важко говорити (голос стає тихим, гугнявим або взагалі пропадає);

підвищена стомлюваність, м’язова слабкість;

запаморочення;

короткочасні ознаки ураження травної системи (нудота, блювання, послаблення випорожнень), а потім – стадія парезу кишечника (здуття живота, закреп);

судомне скорочення м’язів шиї та кінцівок.

При найменшій підозрі на ботулізм негайно зверніться до лікаря.

Госпіталізація обов’язкова незалежно від тяжкості хвороби. Виживання залежить від ранньої діагностики, правильного лікування, у більшості випадків – введення ботулінічного антитоксину.

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Джерело: Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб