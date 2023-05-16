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В Одесі чотирирічні двійнята померли через отруєння невідомою речовиною

16 Травня 2023, 13:13
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики швидка допомога
Джерело: Depositphotos

В Одесі від отруєння невідомою речовиною померли чотирирічні близнюки. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції Одеської області.

Правоохоронці попередньо встановили, що напередодні дітям стало зле і мати спробувала самостійно надати їм медичну допомогу, а коли це не допомогло – покликала медичну сестру. Однак згодом стан дітей різко погіршився і мати викликала швидку.

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– На жаль, хлопчик помер до приїзду лікарів, а дівчинка – у медичному закладі. Попередньою причиною смерті дітей стало отруєння невідомою речовиною, – йдеться в повідомленні.

Стало також відомо, що діти – переселенці з Херсона. Припускають, що причиною отруєння могли стати овочі, куплені матір’ю двійнят на одному з місцевих ринків.

Поліція порушила кримінальну справу за статтею про неналежне виконання обов’язків медичним або фармацевтичним працівником. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Джерело
Нацполіція
Теги
Одеса Отруєння Смерть
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