В Одесі від отруєння невідомою речовиною померли чотирирічні близнюки. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції Одеської області.

Правоохоронці попередньо встановили, що напередодні дітям стало зле і мати спробувала самостійно надати їм медичну допомогу, а коли це не допомогло – покликала медичну сестру. Однак згодом стан дітей різко погіршився і мати викликала швидку.

– На жаль, хлопчик помер до приїзду лікарів, а дівчинка – у медичному закладі. Попередньою причиною смерті дітей стало отруєння невідомою речовиною, – йдеться в повідомленні.

Стало також відомо, що діти – переселенці з Херсона. Припускають, що причиною отруєння могли стати овочі, куплені матір’ю двійнят на одному з місцевих ринків.

Поліція порушила кримінальну справу за статтею про неналежне виконання обов’язків медичним або фармацевтичним працівником. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.