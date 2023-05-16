В Одессе от отравления неизвестным веществом скончались четырехлетние близнецы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Одесской области.

Правоохранители предварительно установили, что накануне детям стало плохо и мать попыталась самостоятельно оказать им медицинскую помощь, а когда это не помогло — позвала медицинскую сестру. Однако впоследствии состояние детей резко ухудшилось и мать вызвала скорую.

— К сожалению, мальчик умер до приезда врачей, а девочка – в медицинском учреждении. Предварительной причиной смерти детей стало отравление неизвестным веществом, — говорится в сообщении.

Стало также известно, что дети — переселенцы из Херсона. Предполагается, что причиной отравления могли стать овощи, купленные матерью двойняшек на одном из местных рынков.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей медицинским или фармацевтическим работником. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.