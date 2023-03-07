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На Одесщине 11-месячный ребенок госпитализирован с отравлением крысиным ядом

7 марта 2023, 12:54
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
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Источник: Depositphotos

В Одесской области 11-месячный мальчик был госпитализирован после отравления крысиным ядом. Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф области.

11-месячный мальчик отравился крысиным ядом в Великой Михайловке. Скорая была на месте уже через семь минут — малыша госпитализировали в Велико-Михайловскую ЦРБ в удовлетворительном состоянии, — говорится в сообщении.

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Напомним, что во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализировали 11 человек, временно проживающих в модульном городке для переселенцев во Львове, с первичным диагнозом “острая кишечная инфекция”. Всего заболело 42 человека, из них 22 ребенка.

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Источник
УНН
Теги
Медики Одесская область Отравление Яд швидка допомога
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