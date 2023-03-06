Во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу с первичным диагнозом “острая кишечная инфекция” госпитализировали 11 человек. Все они временно проживают в модульном городке для внутренних переселенцев. Всего заболело 32 человека, из них 21 ребенок.

Об этом на своей странице в Facebook сообщили сотрудники Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

В сообщении, в частности, говорится, что пациенты поступили в больницу в состоянии средней тяжести с жалобами на тошноту, рвоту, повышение температуры тела, частую диарею.

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После осмотра медиками жителей городка и при сборе эпиданамнеза обнаружили еще 21 больного с легким течением, из них 12 детей до 17 лет. Больных изолировали и оставили на амбулаторном лечении под наблюдением врачей 4-й городской поликлиники.

Сейчас специалисты осуществляют комплекс лечебно-диагностических и противоэпидемических мероприятий. Также в городке провели дезинфекцию помещений.

Источник: Львовский ОЦКПБ