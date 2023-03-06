Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Заболело 32 человека, из них 21 ребенок: во Львове среди переселенцев вспышка кишечной инфекции

6 марта 2023, 11:36
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

Во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу с первичным диагнозом “острая кишечная инфекция” госпитализировали 11 человек. Все они временно проживают в модульном городке для внутренних переселенцев. Всего заболело 32 человека, из них 21 ребенок.

Об этом на своей странице в Facebook сообщили сотрудники Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

В сообщении, в частности, говорится, что пациенты поступили в больницу в состоянии средней тяжести с жалобами на тошноту, рвоту, повышение температуры тела, частую диарею.

Сейчас смотрят

Читайте также:
лабораторія мобільнаКонтроль за инфекциями: Украина получила мобильную лабораторию для выявления заболеваний

После осмотра медиками жителей городка и при сборе эпиданамнеза обнаружили еще 21 больного с легким течением, из них 12 детей до 17 лет. Больных изолировали и оставили на амбулаторном лечении под наблюдением врачей 4-й городской поликлиники.

Сейчас специалисты осуществляют комплекс лечебно-диагностических и противоэпидемических мероприятий. Также в городке провели дезинфекцию помещений.

Источник: Львовский ОЦКПБ

Теги
дезінфекція Лікарні Львов Медики Переселенці
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь