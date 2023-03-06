До Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні з первинним діагнозом гостра кишкова інфекція госпіталізували 11 осіб. Всі вони тимчасово проживають в модульному містечку для внутрішніх переселенців. Загалом захворіло 32 людини, з них 21 дитина.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили співробітники Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

У повідомленні, зокрема, йдеться, що пацієнтів госпіталізували в лікарню у стані середньої тяжкості зі скаргами на нудоту, блювання, підвищення температури тіла, часту діарею.

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Після огляду медиками жителів містечка і під час збору епіданамнезу виявили ще 21 хворого з легким перебігом, з них 12 дітей до 17 років. Хворих ізолювали і залишили на амбулаторному лікуванні під наглядом лікарів 4-ї міської поліклініки.

Зараз фахівці здійснюють комплекс лікувально-діагностичних та протиепідемічних заходів. Також у містечку провели дезінфекцію приміщень.

Джерело: Львівський ОЦКПХ