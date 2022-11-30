В ходе войны Украина постоянно сталкивается с угрозами вспышки инфекционных заболеваний. Длительное пребывание людей в бомбоубежищах, отсутствие питьевой воды из-за повреждений водопроводов могут спровоцировать эпидемии.

Представители ВОЗ неоднократно предупреждали и о потенциальной вспышке холеры на временно оккупированных территориях.

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Парламент на законодательном уровне создал условия для эффективной борьбы с распространением инфекционных заболеваний. Верховная Рада приняла закон профильного Комитета, предусматривающий создание в Украине современной эпидемиологической службы по примеру Франции и Словакии.

Именно специалисты региональных Центров контроля и профилактики болезней должны оперативно реагировать на вспышки эпидемий. Минздрав на базе ЦУПХ создал в каждой области мобильные бригады химического, радиационного и биологического мониторинга.

Вчера ВОЗ и правительство США передали Украине мобильную лабораторию для усиления возможности региональных ЦУПХ. Лаборатория может быть развернута в любой части страны и способна проводить до трех тысяч тестов в день для выявления инфекционных заболеваний, включая Covid-19, обезьянью оспу, холеру и сибирскую язву.

Лаборатория оснащена системой фильтрации воздуха HEPA, гарантирующей биобезопасность работы, и необходимым оборудованием, позволяющим безопасно проводить диагностические исследования в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Первым регионом, где начнет работу мобильная лаборатория, станет Житомирщина. Специалисты ВОЗ проведут тренинги по ее использованию для лабораторного персонала и инженеров Житомирского областного Центра по контролю и профилактике болезней.