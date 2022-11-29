В Лондоне состоялась презентация Фонда Елены Зеленской, в рамках которой был проведен благотворительный сбор средств на восстановление центральной городской больницы Песчанской Богоматери в Изюме. Это крупнейшее медучреждение на Харьковщине, которое является опорной больницей.

Сообщается, что на аукцион, который состоялся при поддержке Сhristie’s, было выставлено четыре лота: картина 11-летнего Максима Бровченко; обломок российской ракеты, которая попала в киевскую телебашню третьего марта; иллюстрации украинского художника Сергея Майдукова.

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Отмечается, что самым дорогим лотом стало полотно британского художника Марка Квинна “Киевская Мадонна” — за него заплатили 100 тыс. фунтов. Сбор средств продолжается.

Источник: Фонд Елены Зеленской

Фото: Фонд Елены Зеленской