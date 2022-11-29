Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Фото Новости

По инициативе Фонда Елены Зеленской: в Лондоне собирали средства на восстановление больницы в Изюме

29 ноября 2022, 19:35
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Зеленська

В Лондоне состоялась презентация Фонда Елены Зеленской, в рамках которой был проведен благотворительный сбор средств на восстановление центральной городской больницы Песчанской Богоматери в Изюме. Это крупнейшее медучреждение на Харьковщине, которое является опорной больницей.

лікарня Ізюм

Сообщается, что на аукцион, который состоялся при поддержке Сhristie’s, было выставлено четыре лота: картина 11-летнего Максима Бровченко; обломок российской ракеты, которая попала в киевскую телебашню третьего марта; иллюстрации украинского художника Сергея Майдукова.

Сейчас смотрят

Читайте также:
скораяИз-за проблем с отоплением местная больница Ладыжина переезжает в Гайсин

Отмечается, что самым дорогим лотом стало полотно британского художника Марка Квинна “Киевская Мадонна” — за него заплатили 100 тыс. фунтов. Сбор средств продолжается.

Источник: Фонд Елены Зеленской

Фото: Фонд Елены Зеленской

Теги
Ізюм аукціон Благотворительность Благодійний фонд Елена Зеленская
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь