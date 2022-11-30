Під час війни Україна постійно стикається із загрозами спалаху інфекційних захворювань. Тривале перебування людей у бомбосховищах, відсутність питної води через пошкодження водопроводів можуть спровокувати епідемії.
Представники ВООЗ неодноразово попереджали і про потенційний спалах холери на тимчасово окупованих територіях.
Парламент на законодавчому рівні створив умови для ефективної боротьби із розповсюдженням інфекційних захворювань. Верховна Рада ухвалила закон профільного Комітету, який передбачає створення в Україні сучасної епідеміологічної служби за прикладом Франції та Словаччини.
Саме фахівці регіональних Центрів контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) мають оперативно реагувати на спалахи епідемій. МОЗ на базі ЦКПХ створило у кожній області мобільні бригади хімічного, радіаційного та біологічного моніторингу.
Вчора ВООЗ та уряд США передали Україні мобільну лабораторію для посилення спроможності регіональних ЦКПХ. Лабораторія може бути розгорнута у будь-якій частині країни та здатна проводити до трьох тис. тестів на день для виявлення інфекційних захворювань, включаючи Covid-19, мавпячу віспу, холеру і сибірську виразку.
Лабораторія оснащена системою фільтрації повітря HEPA, яка гарантує біобезпеку роботи, та необхідним обладнанням, що дозволяє безпечно проводити діагностичні дослідження відповідно до рекомендацій ВООЗ.
Першим регіоном, в якому розпочне роботу мобільна лабораторія, стане Житомирщина. Спеціалісти ВООЗ проведуть тренінги з її використання для лабораторного персоналу та інженерів Житомирського обласного Центру з контролю та профілактики хвороб.