Під час війни Україна постійно стикається із загрозами спалаху інфекційних захворювань. Тривале перебування людей у бомбосховищах, відсутність питної води через пошкодження водопроводів можуть спровокувати епідемії.

Представники ВООЗ неодноразово попереджали і про потенційний спалах холери на тимчасово окупованих територіях.

Парламент на законодавчому рівні створив умови для ефективної боротьби із розповсюдженням інфекційних захворювань. Верховна Рада ухвалила закон профільного Комітету, який передбачає створення в Україні сучасної епідеміологічної служби за прикладом Франції та Словаччини.

Зараз дивляться

Саме фахівці регіональних Центрів контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) мають оперативно реагувати на спалахи епідемій. МОЗ на базі ЦКПХ створило у кожній області мобільні бригади хімічного, радіаційного та біологічного моніторингу.

Вчора ВООЗ та уряд США передали Україні мобільну лабораторію для посилення спроможності регіональних ЦКПХ. Лабораторія може бути розгорнута у будь-якій частині країни та здатна проводити до трьох тис. тестів на день для виявлення інфекційних захворювань, включаючи Covid-19, мавпячу віспу, холеру і сибірську виразку.

Лабораторія оснащена системою фільтрації повітря HEPA, яка гарантує біобезпеку роботи, та необхідним обладнанням, що дозволяє безпечно проводити діагностичні дослідження відповідно до рекомендацій ВООЗ.

Першим регіоном, в якому розпочне роботу мобільна лабораторія, стане Житомирщина. Спеціалісти ВООЗ проведуть тренінги з її використання для лабораторного персоналу та інженерів Житомирського обласного Центру з контролю та профілактики хвороб.