В Киеве, по состоянию на 15 февраля 2023 года, зафиксировано пять экстренных сообщений о заболевании острым энтероколитом (четверо — жители столицы, один — Киевской области). Все пятеро госпитализированы.

Об этом сообщили сотрудники Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины на своей странице в Facebook.

— Все случаи предположительно связаны с употреблением готовой продукции в одном из заведений общественного питания, расположенного в Голосеевском районе Киева, — говорится в сообщении.

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По словам экспертов, пациенты 10 февраля употребляли среди разных блюд одно общее — тост с красной рыбой и скрамбл из яйца.

Больные были бактериологически обследованы на кишечную группу инфекций, у одного из них выделена Salmonella enteritidis группы D.

В заведении общественного питания начато эпидрасследование, в ходе которого отобрано 10 проб готовых блюд на санитарно-микробиологические исследования и 40 смывов на кишечную группу инфекций и условно-патогенную микрофлору.

Источник: Киевский городской ЦКПБ