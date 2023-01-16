19 детей, приехавших в Карпаты из Кропивницкого в составе туристической группы, попали в больницу с признаками пищевого отравления. Дети находились в частной усадьбе Скита в Ворохте на Прикарпатье.

Об этом сообщила Ивано-Франковская Госпотребслужба, не уточнив, чем именно отравились дети. Всего в группе было более 50 туристов. Все, кто попал в больницу, выписаны. В усадьбе проводят проверку. Там отметили, что ожидают результатов расследования и выводов исследований лаборатории.

Руководитель усадьбы Олег Молдавчук также предположил, что дети могли отравиться еще до прибытия на отдых, поскольку имели с собой еду в поезде и, по его словам, питались не только в усадьбе.

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По данным Госпотребслужбы, туристы из Кропивницкого приехали в Карпаты 12 января. Проживали и питались в частной усадьбе Скита. Уже на следующий день, 13 января, часть детей почувствовала ухудшение здоровья.

— Дети жаловались на общую слабость, тошноту, рвоту, боль в животе, повышение температуры тела до 37,5-38 градусов и понос до 4-6 раз в сутки, — сообщает Госпотребслужба.

14 детей были госпитализированы в Надворнянскую детскую больницу и 5 детей в инфекционный отдел Надворнянской ЦРБ с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит, энтероколит. Состояние больных у пяти человек было средней степени тяжести и у 14 — легкой степени тяжести.