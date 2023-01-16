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Харчове отруєння у Ворохті: 19 дітей з Кропивницького потрапили у лікарню

16 Січня 2023, 18:11
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
больной ребенок
Джерело: Depositphotos

19 дітей, які приїхали у Карпати з Кропивницького у складі туристичної групи, потрапили до лікарні з ознаками харчового отруєння. Діти перебували у приватній садибі Скита у Ворохті на Прикарпатті.

Про це повідомила франківська Держспоживслужба, не уточнивши, чим саме отруїлися діти. Всього у групі  було понад 50 туристів. Наразі всі, хто потрапив до лікарні, виписані. У садибі проводять перевірку. Там зазначили, що наразі очікують результатів розслідування та висновків досліджень лабораторії.

Керівник садиби Олег Молдавчук також припустив, що діти могли отруїтися ще до прибуття на відпочинок, оскільки мали із собою їжу в потязі та, за його словами, харчувалися не тільки у садибі.

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За даними Держспоживслужби, туристи з Кропивницького приїхали у Карпати 12 січня. Діти проживали та харчувалися в приватній садибі Скита. Вже наступного дня, 13 січня, частина дітей відчула погіршення здоров’я.

– Діти скаржились на загальну слабкість, нудоту, блювоту, біль в животі, підвищення температури тіла до 37,5-38 градусів та пронос до 4-6 разів на добу, – повідомляє Держспоживслужба.

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14 дітей були госпіталізовані до Надвірнянської дитячої лікарні та 5 дітей до інфекційного відділу Надвірнянської ЦРЛ з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт, ентероколіт. Стан хворих у п’яти осіб був середнього ступеня важкості та у 14 – легкого ступеня важкості.

Джерело
Zaxid.net
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