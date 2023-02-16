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Сальмонела в громадському харчуванні: у Києві п’ятеро дорослих госпіталізовані з отруєнням

16 Лютого 2023, 11:53
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
яйця
Джерело: Pixabay

У Києві, станом на 15 лютого 2023 року, зафіксовано п’ять екстрених повідомлень про захворювання на гострий ентероколіт (четверо — жителі столиці, один — Київської області). Всі п’ятеро госпіталізовані.

Про це повідомили співробітники Київського міського центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України на своїй сторінці в Facebook.

– Всі випадки імовірно пов’язані з вживанням готової продукції в одному із закладів громадського харчування, розташованого в Голосіївському районі Києва, – йдеться в повідомленні.

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За словами експертів, пацієнти 10 лютого вживали серед різних страв одну спільнутост з червоною рибою і скрамбл з яйця.

Хворі були бактеріологічно обстежені на кишкову групу інфекцій, у одного з них виділена Salmonella enteritidis групи D.

У закладі громадського харчування розпочато епідрозслідування, під час якого відібрано 10 проб готових страв на санітарно-мікробіологічні дослідження та 40 змивів на кишкову групу інфекцій та умовно-патогенну мікрофлору.

Джерело: Київський міський ЦКПХ

Теги
заклади харчування Київ Отруєння
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