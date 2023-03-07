В Одеській області 11-місячний хлопчик був госпіталізований після отруєння щурячою отрутою. Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф області.

– 11-місячний хлопчик отруївся щурячою отрутою у Великій Михайлівці. Швидка була на місці вже через сім хвилин – малюка госпіталізували у Великомихайлівську ЦРЛ в задовільному стані, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні госпіталізували 11 осіб, які тимчасово проживають у модульному містечку для переселенців у Львові, з первинним діагнозом гостра кишкова інфекція. Загалом захворіло 42 людини, з них 22 дитини.