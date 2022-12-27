У місті Дубно Рівненської області відразу вся сім’я – мати, батько і їхня 5-річна дочка Вероніка отримали важке отруєння чадним газом з твердопаливного котла. Всім трьом стало зле під ранок. На жаль, медикам врятувати дитину не вдалося.

– Добре, що прокинулася дитина. Що хоч батьки залишилися в живих… Вероніка першою прокинулася, її рвало, вона просила пити. Потім Сергій і Оля. Оля викликала швидку, – розповіла місцевим журналістам бабуся Марія Левченко.

Повідомляється, що батьків і Вероніку госпіталізували без свідомості. Дитину 40 хвилин намагалися реанімувати.

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– Проводилася штучна вентиляція легень, закритий масаж серця, введення медикаментів, все робили за протоколами… Але, на жаль, не вдалося врятувати дитину, – зазначив завідувач реанімації районної лікарні Юрій Клименко.

Повідомляється, що Сергія і Ольгу вже виписали з лікарні. Вони готуються до похорону дочки – її смерть поліція розслідує як нещасний випадок. Адже сім’я благополучна, що підтверджують і сусіди.

У поліції кажуть, що в приміщенні зафіксовані грубі порушення техніки пожежної безпеки: вентиляційна шахта на кухні була закрита тканиною. Відповідно, доступ повітря був обмежений.

У кімнаті, де знаходився котел, вентиляційна шахта була замурована, повідомив попередні результати розслідування начальник слідчого відділу Дубенського райвідділу Михайло Савюк.

Джерело: РадіоТрек

Фото: РадіоТрек