На Одещині через отруєння чадним газом від генератора госпіталізували двох людей, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській области.

Зазначається, що подія сталася 8 грудня в житловому будинку на вул. Олександрійська в місті Чорноморськ.

Від чергового 103 надійшло повідомлення, що до Чорноморської міської лікарні з отруєнням чадним газом госпіталізовано двох осіб: громадянку 1985 року народження (стан середньої тяжкості) та громадянку 2002 року народження (стан тяжкий). На місці події ознак пожежі не виявлено.

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Попередня причина отруєння – порушення правил експлуатації генератора.

Через терористичні дії РФ страждає енергетична сфера України, тому українці, готуючись до зими, обладнають будинки генераторами, пічками та іншими нагрівальними приладами. Важливо розуміти і ризики, які може спричинити використання такого обладнання.

Джерело: ГУ ДСНС в Одеській обл.