Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Отравление угарным газом: в Одесской области госпитализировали двух человек

9 декабря 2022, 15:09
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
генератор
Источник: Pixabay

В Одесской области из-за отравления угарным газом от генератора госпитализировали двух человек, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Отмечается, что произошедшее 8 декабря в жилом доме по ул. Александрийский в городе Черноморск.

От дежурного службы 103 поступило сообщение, что в Черноморскую городскую больницу с отравлением угарным газом госпитализированы два человека: гражданка 1985 года рождения (состояние средней тяжести) и гражданка 2002 года рождения (состояние тяжелое). На месте происшествия признаки пожара не обнаружены.

Сейчас смотрят

Предварительная причина отравления – нарушение правил эксплуатации генератора.

Читайте также:
психологМиссия — выжить: как подготовиться к чрезвычайной ситуации

Из-за террористических действий РФ страдает энергетическая сфера Украины, поэтому украинцы, готовясь к зиме, оборудуют дома генераторами, печками и другими нагревательными приборами. Важно понимать риски, которые может повлечь за собой  использование такого оборудования.

Источник: ГУ ГСЧС в Одесской обл.

Теги
Війна в Україні
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь