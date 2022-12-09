В Одесской области из-за отравления угарным газом от генератора госпитализировали двух человек, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Отмечается, что произошедшее 8 декабря в жилом доме по ул. Александрийский в городе Черноморск.

От дежурного службы 103 поступило сообщение, что в Черноморскую городскую больницу с отравлением угарным газом госпитализированы два человека: гражданка 1985 года рождения (состояние средней тяжести) и гражданка 2002 года рождения (состояние тяжелое). На месте происшествия признаки пожара не обнаружены.

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Предварительная причина отравления – нарушение правил эксплуатации генератора.

Из-за террористических действий РФ страдает энергетическая сфера Украины, поэтому украинцы, готовясь к зиме, оборудуют дома генераторами, печками и другими нагревательными приборами. Важно понимать риски, которые может повлечь за собой использование такого оборудования.

Источник: ГУ ГСЧС в Одесской обл.