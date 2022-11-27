Эксперты Министерства здравоохранения Украины рассказали, в чем заключается опасность угарного газа и как уберечься от отравления.
— Из-за террористических действий РФ страдает энергетическая сфера Украины, поэтому украинцы, готовясь к зиме, оборудуют дома генераторами, печками и другими нагревательными приборами, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Отмечается, что, покупая такое оборудование, важно понимать и риски, которые может повлечь за собой его использование.
Оксид углерода (CO) появляется, если горение происходит в условиях нехватки кислорода. Его называют угарным газом. Он не имеет цвета, запаха или вкуса, поэтому его невозможно идентифицировать без специальных приборов, но этот газ может быть смертельным для человека и влияет на организм даже в небольших концентрациях.
Угарный газ выделяется во время работы:
- двигателей внутреннего сгорания автомобилей и судов;
- дровяных/газовых/угольных печей;
- портативных бензиновых генераторов;
- моющих машин;
- каминов;
- угольных грилей;
- газовых водонагревателей;
- керосиновых обогревателей.
В кровеносной системе угарный газ соединяется с гемоглобином – белком, который участвует в транспортировке кислорода, поэтому кровь теряет способность переносить и доставлять кислород в ткани, а организм быстро начинает испытывать его недостаток.
Общие симптомы поражения угарным газом
Распространенными симптомами влияния угарного газа являются головная боль, тошнота, учащенное дыхание, слабость, чувство усталости, головокружение и спутанность сознания. Гипоксия (сильный дефицит кислорода) в результате острого отравления угарным газом может даже привести к необратимым повреждениям мозга или сердца.
Домедицинская помощь при отравлении угарным газом
Если вы или ваши близкие подозреваете у себя отравление угарным газом, нужно вызвать 103, выйти или вынести пострадавшего на свежий воздух, положить под голову подушку, расстегнуть воротник и пояс.
Лучшая помощь при отравлении угарным газом в медицинских условиях – длительное вдыхание кислорода.
Следует понимать: реакция на отравление угарным газом может развиться в течение очень короткого промежутка времени (даже несколько минут). Люди, спящие или находящиеся в состоянии алкогольного опьянения могут получить смертельное отравление СО еще до появления симптомов.
Как уберечься от отравления угарным газом:
- не оставляйте включенные газовые приборы без присмотра;
- для обогрева помещения используйте только предназначенные для этого приборы (например, не используйте газовую плиту для обогрева помещения);
- регулярно проверяйте газовое оборудование, вентиляционные каналы и дымоходы;
- в комнате с печным отоплением всегда открывайте заслонку в печке или камине;
- не устанавливайте электровытяжку и газовую колонку в одном помещении;
- часто проветривайте помещение, где есть газовые приборы;
- установите прибор для определения концентрации угарного газа;
- не сжигайте ничего в печке или камине, если к ним не подключена вентиляция;
- не используйте генератор или бензиновые двигатели на расстоянии менее шести метров от окон, дверей или вентиляционных проемов;
- используйте удлинитель нужной длины, чтобы держать генератор на безопасном расстоянии.