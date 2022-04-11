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Отравление аммиаком – признаки и как помочь пострадавшему

11 апреля 2022, 21:50
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
протигаз
Источник: Pixabay

Во время войны в Украине оккупанты могут целенаправленно атаковать различные предприятия, пытаясь создать экологическую катастрофу на определенной местности. В частности, грозит и выброс аммиака.

Главный врач в Николаевской областной инфекционной больнице Светлана Федорова рассказала, чем он может быть опасен.

— При выбросе аммиака ощущается резкий запах нашатырного спирта. В атмосфере образуется холодное белое туманное облако, которое держится возле поверхности земли. При согревании газовое облако поднимается, — говорит Светлана Федорова.

Опасна для здоровья концентрация токсического химиката в воздухе.

Как аммиак влияет на человека:

  • раздражает глаза и дыхательные пути;
  • провоцирует слезотечение, боль в носу и горле, кашель, трудности с дыханием, боль в груди.
  • при более высоких концентрациях — тяжелое повреждение дыхательных путей и легких, в том числе отек легких, возможна внезапная смерть.

— При взаимодействии с влагой образуется едкий гидроксид аммония, который повреждает глаза и кожу, — добавляет она.

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Признаки отравления аммиаком:

  • кашель;
  • першение в горле;
  • одышка;
  • насморк;
  • нарушения психики — бред, чрезмерное возбуждение.

Как оказать первую помощь:

  1. Выйти (вынести человека) из опасной зоны заражения, дышать спокойно, без резких, глубоких вдохов.
  2. Находясь в помещении, закрыть все двери, окна и вентиляционные отверстия. Прикрыть дыхательные пути влажной тканью.
  3. Глаза, кожу, ротоглотку обильно промыть чистой водой. Минимум 15 минут промывать проточной водой.
  4. Пить теплую воду или теплое молоко с содой.
  5. При ларингоспазме можно делать ингаляцию через небулайзер. Можно использовать Дексаметазон, Сальбутамол (препарат для астматиков).
  6. Успокоить пострадавшего.

Обязательно вызвать скорую помощь при отравлении аммиаком и быть с больным до ее прибытия.

Теги
Війна в Україні , Хімічна зброя
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