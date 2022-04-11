Отравление аммиаком – признаки и как помочь пострадавшему

Во время войны в Украине оккупанты могут целенаправленно атаковать различные предприятия, пытаясь создать экологическую катастрофу на определенной местности. В частности, грозит и выброс аммиака.

Главный врач в Николаевской областной инфекционной больнице Светлана Федорова рассказала, чем он может быть опасен.

— При выбросе аммиака ощущается резкий запах нашатырного спирта. В атмосфере образуется холодное белое туманное облако, которое держится возле поверхности земли. При согревании газовое облако поднимается, — говорит Светлана Федорова.

Опасна для здоровья концентрация токсического химиката в воздухе.

Как аммиак влияет на человека:

раздражает глаза и дыхательные пути;

провоцирует слезотечение, боль в носу и горле, кашель, трудности с дыханием, боль в груди.

при более высоких концентрациях — тяжелое повреждение дыхательных путей и легких, в том числе отек легких, возможна внезапная смерть.

— При взаимодействии с влагой образуется едкий гидроксид аммония, который повреждает глаза и кожу, — добавляет она.

Признаки отравления аммиаком:

кашель;

першение в горле;

одышка;

насморк;

нарушения психики — бред, чрезмерное возбуждение.

Как оказать первую помощь:

Выйти (вынести человека) из опасной зоны заражения, дышать спокойно, без резких, глубоких вдохов. Находясь в помещении, закрыть все двери, окна и вентиляционные отверстия. Прикрыть дыхательные пути влажной тканью. Глаза, кожу, ротоглотку обильно промыть чистой водой. Минимум 15 минут промывать проточной водой. Пить теплую воду или теплое молоко с содой. При ларингоспазме можно делать ингаляцию через небулайзер. Можно использовать Дексаметазон, Сальбутамол (препарат для астматиков). Успокоить пострадавшего.

Обязательно вызвать скорую помощь при отравлении аммиаком и быть с больным до ее прибытия.