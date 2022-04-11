Отравление аммиаком – признаки и как помочь пострадавшему

Во время войны в Украине оккупанты могут целенаправленно атаковать различные предприятия, пытаясь создать экологическую катастрофу на определенной местности. В частности, грозит и выброс аммиака.
Главный врач в Николаевской областной инфекционной больнице Светлана Федорова рассказала, чем он может быть опасен.
— При выбросе аммиака ощущается резкий запах нашатырного спирта. В атмосфере образуется холодное белое туманное облако, которое держится возле поверхности земли. При согревании газовое облако поднимается, — говорит Светлана Федорова.
Опасна для здоровья концентрация токсического химиката в воздухе.
Как аммиак влияет на человека:
- раздражает глаза и дыхательные пути;
- провоцирует слезотечение, боль в носу и горле, кашель, трудности с дыханием, боль в груди.
- при более высоких концентрациях — тяжелое повреждение дыхательных путей и легких, в том числе отек легких, возможна внезапная смерть.
— При взаимодействии с влагой образуется едкий гидроксид аммония, который повреждает глаза и кожу, — добавляет она.
Признаки отравления аммиаком:
- кашель;
- першение в горле;
- одышка;
- насморк;
- нарушения психики — бред, чрезмерное возбуждение.
Как оказать первую помощь:
- Выйти (вынести человека) из опасной зоны заражения, дышать спокойно, без резких, глубоких вдохов.
- Находясь в помещении, закрыть все двери, окна и вентиляционные отверстия. Прикрыть дыхательные пути влажной тканью.
- Глаза, кожу, ротоглотку обильно промыть чистой водой. Минимум 15 минут промывать проточной водой.
- Пить теплую воду или теплое молоко с содой.
- При ларингоспазме можно делать ингаляцию через небулайзер. Можно использовать Дексаметазон, Сальбутамол (препарат для астматиков).
- Успокоить пострадавшего.
Обязательно вызвать скорую помощь при отравлении аммиаком и быть с больным до ее прибытия.