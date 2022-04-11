Отруєння аміаком – ознаки та як допомогти постраждалому

Під час війни в Україні окупанти можуть цілеспрямовано атакувати різноманітні підприємства, намагаючись створити екологічну катастрофу на певній місцевості. Зокрема, загрожує викид аміаку.

Головний лікар у Миколаївській обласній інфекційній лікарні Світлана Федорова розповіла, чим він може бути небезпечним.

– Під час викиду аміаку відчувається різкий запах нашатирного спирту. В атмосфері утворюється холодна біла туманна хмара, яка тримається біля поверхні землі. Під час зігрівання газова хмара підіймається, – каже Світлана Федорова.

Небезпечна для здоров’я концентрація токсичного хімікату у повітрі.

Як аміак впливає на людину:

подразнює очі та дихальні шляхи;

провокує сльозотечу, біль у носі та горлі, кашель, складнощі з диханням, біль у грудях.

під час більш високих концентрацій – тяжке ушкодження дихальних шляхів та легень, зокрема набряк легень, можлива раптова смерть.

– Під час взаємодії з вологою утворюється їдкий гідроксид амонію, який ушкоджує очі та шкіру, – додає вона.

Ознаки отруєння аміаком:

кашель;

неприємні відчуття у горлі;

задишка;

нежить;

порушення психіки – марення, надмірне збудження.

Як надати першу допомогу:

Вийти (винести людину) із небезпечної зони зараження, дихати спокійно, без різких, глибоких вдихів. Перебуваючи у приміщенні, зачинити всі двері, вікна та вентиляційні отвори. Прикрити дихальні шляхи вологою тканиною. Очі, шкіру, ротоглотку рясно промити чистою водою. Щонайменше 15 хвилин промивати проточною водою. Пити теплу воду чи тепле молоко із содою. Під час ларингоспазму можна робити інгаляцію через небулайзер. Можна використовувати Дексаметазон, Сальбутамол (препарат для астматиків). Заспокоїти постраждалого.

Обов’язково викликати швидку допомогу під час отруєння аміаком та бути з хворим до її прибуття.