Отруєння аміаком – ознаки та як допомогти постраждалому

Під час війни в Україні окупанти можуть цілеспрямовано атакувати різноманітні підприємства, намагаючись створити екологічну катастрофу на певній місцевості. Зокрема, загрожує викид аміаку.
Головний лікар у Миколаївській обласній інфекційній лікарні Світлана Федорова розповіла, чим він може бути небезпечним.
– Під час викиду аміаку відчувається різкий запах нашатирного спирту. В атмосфері утворюється холодна біла туманна хмара, яка тримається біля поверхні землі. Під час зігрівання газова хмара підіймається, – каже Світлана Федорова.
Небезпечна для здоров’я концентрація токсичного хімікату у повітрі.
Як аміак впливає на людину:
- подразнює очі та дихальні шляхи;
- провокує сльозотечу, біль у носі та горлі, кашель, складнощі з диханням, біль у грудях.
- під час більш високих концентрацій – тяжке ушкодження дихальних шляхів та легень, зокрема набряк легень, можлива раптова смерть.
– Під час взаємодії з вологою утворюється їдкий гідроксид амонію, який ушкоджує очі та шкіру, – додає вона.
Ознаки отруєння аміаком:
- кашель;
- неприємні відчуття у горлі;
- задишка;
- нежить;
- порушення психіки – марення, надмірне збудження.
Як надати першу допомогу:
- Вийти (винести людину) із небезпечної зони зараження, дихати спокійно, без різких, глибоких вдихів.
- Перебуваючи у приміщенні, зачинити всі двері, вікна та вентиляційні отвори. Прикрити дихальні шляхи вологою тканиною.
- Очі, шкіру, ротоглотку рясно промити чистою водою. Щонайменше 15 хвилин промивати проточною водою.
- Пити теплу воду чи тепле молоко із содою.
- Під час ларингоспазму можна робити інгаляцію через небулайзер. Можна використовувати Дексаметазон, Сальбутамол (препарат для астматиків).
- Заспокоїти постраждалого.
Обов’язково викликати швидку допомогу під час отруєння аміаком та бути з хворим до її прибуття.