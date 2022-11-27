Експерти Міністерства охорони здоров’я України розповіли, в чому полягає небезпека чадного газу і як уберегтися від отруєння.

– Через терористичні дії РФ страждає енергетична сфера України, тому українці, готуючись до зими, обладнають будинки генераторами, пічками та іншими нагрівальними приладами, – йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

Відзначається, що, купуючи таке обладнання, важливо розуміти і ризики, які може спричинити за собою його використання.

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Оксид вуглецю (CO) з’являється, якщо горіння відбувається в умовах нестачі кисню. Його називають чадним газом. Він не має кольору, запаху або смаку, тому його неможливо ідентифікувати без спеціальних приладів, але цей газ може бути смертельним для людини і впливає на організм навіть в невеликих концентраціях.

Чадний газ виділяється під час роботи:

двигунів внутрішнього згоряння автомобілів і суден;

дров’яних/газових/вугільних печей;

портативних бензинових генераторів;

миючих машин;

камін ів ;

; вугільних грилів;

газових водонагрівачів;

га с ових обігрівачів.

У кровоносній системі чадний газ з’єднується з гемоглобіном – білком, який бере участь в транспортуванні кисню, тому кров втрачає здатність переносити і доставляти кисень в тканини, а організм швидко починає відчувати його недолік.

Загальні симптоми ураження чадним газом

Поширеними симптомами впливу чадного газу є головний біль, нудота, прискорене дихання, слабкість, відчуття втоми, запаморочення і сплутаність свідомості. Гіпоксія (сильний дефіцит кисню) внаслідок гострого отруєння чадним газом може навіть призвести до постійних пошкоджень мозку або серця.

Домедична допомога при отруєнні чадним газом

Якщо ви або ваші близькі підозрюєте у себе отруєння чадним газом, потрібно викликати 103, вийти або винести потерпілого на свіже повітря, покласти під голову подушку, розстебнути комір і пояс.

Найкраща допомога при отруєнні чадним газом в медичних умовах – тривале вдихання кисню.

Слід розуміти: реакція на отруєння чадним газом може розвинутися протягом дуже короткого проміжку часу (навіть кілька хвилин). Люди, які сплять або знаходяться в стані алкогольного сп’яніння можуть отримати смертельне отруєння ще до появи симптомів.

Як уберегтися від отруєння чадним газом: