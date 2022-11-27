Експерти Міністерства охорони здоров’я України розповіли, в чому полягає небезпека чадного газу і як уберегтися від отруєння.
– Через терористичні дії РФ страждає енергетична сфера України, тому українці, готуючись до зими, обладнають будинки генераторами, пічками та іншими нагрівальними приладами, – йдеться в повідомленні пресслужби відомства.
Відзначається, що, купуючи таке обладнання, важливо розуміти і ризики, які може спричинити за собою його використання.
Оксид вуглецю (CO) з’являється, якщо горіння відбувається в умовах нестачі кисню. Його називають чадним газом. Він не має кольору, запаху або смаку, тому його неможливо ідентифікувати без спеціальних приладів, але цей газ може бути смертельним для людини і впливає на організм навіть в невеликих концентраціях.
Чадний газ виділяється під час роботи:
- двигунів внутрішнього згоряння автомобілів і суден;
- дров’яних/газових/вугільних печей;
- портативних бензинових генераторів;
- миючих машин;
- камінів;
- вугільних грилів;
- газових водонагрівачів;
- гасових обігрівачів.
У кровоносній системі чадний газ з’єднується з гемоглобіном – білком, який бере участь в транспортуванні кисню, тому кров втрачає здатність переносити і доставляти кисень в тканини, а організм швидко починає відчувати його недолік.
Загальні симптоми ураження чадним газом
Поширеними симптомами впливу чадного газу є головний біль, нудота, прискорене дихання, слабкість, відчуття втоми, запаморочення і сплутаність свідомості. Гіпоксія (сильний дефіцит кисню) внаслідок гострого отруєння чадним газом може навіть призвести до постійних пошкоджень мозку або серця.
Домедична допомога при отруєнні чадним газом
Якщо ви або ваші близькі підозрюєте у себе отруєння чадним газом, потрібно викликати 103, вийти або винести потерпілого на свіже повітря, покласти під голову подушку, розстебнути комір і пояс.
Найкраща допомога при отруєнні чадним газом в медичних умовах – тривале вдихання кисню.
Слід розуміти: реакція на отруєння чадним газом може розвинутися протягом дуже короткого проміжку часу (навіть кілька хвилин). Люди, які сплять або знаходяться в стані алкогольного сп’яніння можуть отримати смертельне отруєння ще до появи симптомів.
Як уберегтися від отруєння чадним газом:
- не залишайте включені газові прилади без нагляду;
- для обігріву приміщення використовуйте тільки призначені для цього прилади (наприклад, не використовуйте газову плиту для обігріву приміщення);
- регулярно перевіряйте газове обладнання, вентиляційні канали та димоходи;
- у кімнаті з пічним опаленням завжди відкривайте заслінку в печі або каміні;
- не встановлюйте електровитяжку і газову колонку в одному приміщенні;
- часто провітрюйте приміщення, де є газові прилади;
- встановіть прилад для визначення концентрації чадного газу;
- не спалюйте нічого в печі або каміні, якщо до них не підключена вентиляція;
- не використовуйте генератор або бензинові двигуни на відстані менше шести метрів від вікон, дверей або вентиляційних отворів;
- використовуйте подовжувач потрібної довжини, щоб тримати генератор на безпечній відстані.