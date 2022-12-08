Война длится уже долго, и мы можем привыкать к ее реалиям. Главное — знать и выполнять все правила безопасности, первое из которых — никогда не игнорировать сигнал тревоги.

Эксперты Программы гражданской защиты, которую осуществляет Фонд Восточная Европа и Hala Systems Inc. при финансовой поддержке Европейского Союза, рассказали о базовых правила безопасности, которые следует соблюдать украинцам во время ведения боевых действий на территории их страны.

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Отмечается, что прежде всего следует всегда держать включенными средства оповещения о воздушных тревогах. Система предупредит о любой опасности. Наша задача — найти правильное укрытие.

Возьмите за правило всегда знать адреса укрытий рядом с теми местами, где бываете чаще всего, или посещаете впервые.

Объединяйтесь с соседями, чтобы подготовить на всякий случай подвал вашего дома для комфортного в нем пребывания в случае необходимости.

— У вас в запасе есть как минимум 10 минут, чтобы добраться до укрытия. Помните также, что есть особые требования к укрытиям в случае различных техногенных угроз, Например, радиационной или химической, — настаивают эксперты.

По их словам, в случае возникновения угрозы, крайне нежелательно оставаться в машине — лучше найти изолированное укрытие.

Однако, если вы все же пребываете в авто, когда поступило сообщение, к примеру, о химической угрозе, остановитесь и выключите мотор, а также закройте вентиляцию.

— При любой угрозе крайне важно правильно изолировать ваше укрытие. Закройте все окна и двери. По возможности заткните все щели влажными тряпками. Выключите кондиционеры и обогреватели, — объясняют специалисты.

И призывают оставаться в укрытии до дальнейших инструкций из официальных источников.

По словам экспертов, оптимально иметь сразу два тревожных чемоданчика: мобильный, который всегда с вами и в котором тактическая аптечка, документы и паувер-банк. И более расширенную версию — со всеми базово необходимыми вещами.