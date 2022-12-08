Війна триває вже довго, і ми можемо звикати до її реалій. Головне – знати і виконувати всі правила безпеки, перше з яких – ніколи не ігнорувати сигнал тривоги.

Експерти Програми цивільного захисту, яку здійснює Фонд Східна Європа та Hala Systems Inc. за фінансової підтримки Європейського Союзу, розповіли про базові правила безпеки, яких слід дотримуватися українцям під час ведення бойових дій на території їхньої країни.

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Відзначається, що перш за все слід завжди тримати включеними засоби оповіщення про повітряні тривоги. Система попередить про будь-яку небезпеку. Наше завдання – знайти правильне укриття.

Візьміть за правило завжди знати адреси укриттів поруч з тими місцями, де буваєте найчастіше, або відвідуєте вперше.

Об’єднуйтеся з сусідами, щоб підготувати про всяк випадок підвал вашого будинку для комфортного в ньому перебування в разі потреби.

– У вас в запасі є як мінімум 10 хвилин, щоб дістатися до укриття. Пам’ятайте також, що є особливі вимоги до укриттів у разі різних техногенних загроз, наприклад, радіаційної або хімічної, – наполягають експерти.

За їхніми словами, у разі виникнення загрози, вкрай небажано залишатися в машині — краще знайти ізольоване укриття.

Однак, якщо ви все ж перебуваєте в авто, коли надійшло повідомлення, наприклад, про хімічну загрозу, зупиніться і вимкніть мотор, а також закрийте вентиляцію.

– При будь-якій загрозі вкрай важливо правильно ізолювати ваше укриття. Закрийте всі вікна та двері. По можливості заткніть всі щілини вологими ганчірками. Вимкніть кондиціонери та обігрівачі, – пояснюють фахівці.

І закликають залишатися в укритті до подальших інструкцій з офіційних джерел.

За словами експертів, оптимально мати відразу дві тривожних валізки: мобільну, яка завжди з вами і в якій тактична аптечка, документи і павер-банк. І більш розширену версію – з усіма базово необхідними речами.