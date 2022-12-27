В городе Дубно Ровенской области сразу вся семья — мать, отец и их 5-летняя дочь Вероника получили тяжелое отравление угарным газом из твердотопливного котла. Всем троим стало плохо под утро. К сожалению, медикам спасти ребенка не удалось.

– Хорошо, что проснулся ребенок. Что хоть родители остались в живых… Вероника первой проснулась, ее рвало, она просила пить. Затем Сергей и Оля. Оля вызвала скорую, — рассказала местным журналистам бабушка Мария Левченко.

Сообщается, что Родителей и Веронику госпитализировали без сознания. Ребенка 40 минут пытались реанимировать.

Сейчас смотрят

— Проводилась искусственная вентиляция легких, закрытый массаж сердца, введение медикаментов, все делали по протоколам… Но, к сожалению, не удалось спасти ребенка, – отметил заведующий реанимацией районной больницы Юрий Клименко.

Сообщается, что Сергея и Ольгу уже выписали из больницы. Они готовятся к похоронам дочери – ее смерть полиция расследует как несчастный случай. Ведь семья благополучная, что подтверждают и соседи.

В полиции говорят, что в помещении зафиксированы грубые нарушения техники пожарной безопасности: вентиляционная шахта на кухне была закрыта тканью. Соответственно, доступ воздуха был ограничен.

В комнате, где находился котел, вентиляционная шахта была замурована, сообщил предварительные результаты расследования начальник следственного отдела Дубенского райотдела Михаил Савюк.

Источник: РадіоТрек

Фото: РадіоТрек