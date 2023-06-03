40-летний житель Подольского района вкусно пообедал и даже не представлял, насколько опасные блюда были у него на столе.
Через трое суток после употребления мясных консервов и копченого сала домашнего изготовления у пострадавшего появились первые признаки отравления: рвота, головокружение, головная боль, тремор рук.
Неделю симптомы не исчезали, наоборот, началось ухудшение. Пришлось вызывать скорую. В Одесской городской инфекционной больнице установили диагноз — ботулизм.
На Одесщине с начала 2023 года зарегистрировано 2 случая ботулизма, 1 из них — в г. Одесса.
Обычно причиной возникновения пищевых отравлений в области становилось употребление продуктов домашнего изготовления. Ели без страха, поскольку все же домашнее.
Еще один опасный источник ботулизма — стихийные рынки. Однако сейчас у ботулотоксина появились и новые возможности.
Подозрительные продукты продают через интернет. Так, в январе этого года житель Одессы приобрел на сайте вяленого леща (производитель неизвестен). И несмотря на то, что полученная покупка ему не очень понравилась, съел его.
Результат предсказуем — попал в больницу с отравлением.
Ботулизм — это и есть пищевое отравление, обусловленное потреблением продуктов, в которых накопились ботулотоксины.
Причиной ботулизма чаще всего становятся продукты домашнего консервирования — мясо, рыба, реже — овощи. Не говоря уже о потреблении потенциально опасных вяленой или копченой рыбы и любых изделий из мяса (колбасы, ветчина, сардельки и т. д.).
Симптомы ботулизма:
- нарушение близкого зрения: неожиданно не можете читать текст, но хорошо видите дальние предметы;
- сильно выраженная сухость во рту;
- трудно говорить (голос становится тихим, гнусавым или вообще пропадает);
- повышенная утомляемость, мышечная слабость;
- головокружение;
- кратковременные признаки поражения пищеварительной системы (тошнота, рвота, ослабление стула), а затем — стадия пареза кишечника (вздутие живота, запор);
- судорожное сокращение мышц шеи и конечностей.
При малейшем подозрении на ботулизм немедленно обратитесь к врачу.
Госпитализация обязательна независимо от тяжести болезни.
Выживание зависит от ранней диагностики, правильного лечения, в большинстве случаев — это введение ботулинического антитоксина.
Источник: Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб