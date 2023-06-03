40-летний житель Подольского района вкусно пообедал и даже не представлял, насколько опасные блюда были у него на столе.

Через трое суток после употребления мясных консервов и копченого сала домашнего изготовления у пострадавшего появились первые признаки отравления: рвота, головокружение, головная боль, тремор рук.

Неделю симптомы не исчезали, наоборот, началось ухудшение. Пришлось вызывать скорую. В Одесской городской инфекционной больнице установили диагноз — ботулизм.

На Одесщине с начала 2023 года зарегистрировано 2 случая ботулизма, 1 из них — в г. Одесса.

Обычно причиной возникновения пищевых отравлений в области становилось употребление продуктов домашнего изготовления. Ели без страха, поскольку все же домашнее.

Еще один опасный источник ботулизма — стихийные рынки. Однако сейчас у ботулотоксина появились и новые возможности.

Подозрительные продукты продают через интернет. Так, в январе этого года житель Одессы приобрел на сайте вяленого леща (производитель неизвестен). И несмотря на то, что полученная покупка ему не очень понравилась, съел его.

Результат предсказуем — попал в больницу с отравлением.

Ботулизм — это и есть пищевое отравление, обусловленное потреблением продуктов, в которых накопились ботулотоксины.

Причиной ботулизма чаще всего становятся продукты домашнего консервирования — мясо, рыба, реже — овощи. Не говоря уже о потреблении потенциально опасных вяленой или копченой рыбы и любых изделий из мяса (колбасы, ветчина, сардельки и т. д.).

Симптомы ботулизма:

нарушение близкого зрения: неожиданно не можете читать текст, но хорошо видите дальние предметы;

сильно выраженная сухость во рту;

трудно говорить (голос становится тихим, гнусавым или вообще пропадает);

повышенная утомляемость, мышечная слабость;

головокружение;

кратковременные признаки поражения пищеварительной системы (тошнота, рвота, ослабление стула), а затем — стадия пареза кишечника (вздутие живота, запор);

судорожное сокращение мышц шеи и конечностей.

При малейшем подозрении на ботулизм немедленно обратитесь к врачу.

Госпитализация обязательна независимо от тяжести болезни.

Выживание зависит от ранней диагностики, правильного лечения, в большинстве случаев — это введение ботулинического антитоксина.

Источник: Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб