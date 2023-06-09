У 62-летней жительницы Каменец-Подольского района диагностировали ботулизм только через восемь дней после заражения. В Хмельницкой области это уже третий случай с начала года.

Еще 31 мая женщина полакомилась домашним консервированным свиным паштетом, который готовила собственноручно еще в 2022 году. Ну, не пропадать же добру.

За медицинской помощью обратилась аж через неделю, когда началась рвота, диарея, головокружение, нарушение остроты зрения и затрудненное глотание.

То есть были все симптомы классического отравления ботулотоксином.

8 июня женщину госпитализировали в инфекционное отделение многопрофильной центральной районной больницы Слободко-Кульчиевецкого сельского совета.

Но там поняли, что не справятся, и направили больную в Хмельницкую инфекционную больницу. Только в Хмельницком пациентке ввели противоботулиническую сыворотку.

Сейчас женщина в состоянии средней тяжести все еще находится в больнице.

Источник: Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб