Pfizer начинает поздние клинические испытания вакцины против болезни Лайма, которая станет единственным на рынке препаратом против клещевых заболеваний.

В последние годы число случаев заболевания резко возросло. Анализ, опубликованный на прошлой неделе FAIR Health, показал, что случаи заболевания, переносимого клещами в сельской местности подскочили на 250 % с 2007 по 2021 год. Эксперты предупреждают, что укусы клещей также становятся более частыми, особенно в районах, где раньше они не фиксировались.

Доктор Джон Оливер частично винит вырубку лесов в увеличении количества укусов клещей.

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— В связи с растущими глобальными показателями болезни Лайма предоставление людям новых возможностей защитить себя от болезни важнее, чем когда-либо.

Болезнь Лайма, наиболее распространенное клещевое заболевание, от которого ежегодно страдают до 35 тыс. человек, передается от крыс. Клещ, который питается кровью крысы, может заразиться, а затем передать возбудителя болезни следующему животному или человеку.

Люди не могут передавать клещевые болезни друг другу.

Доктор объяснил, что в течение первых 24 часов после прикрепления клеща к человеку риск передачи болезни низок. Через 36 часов риск быстро возрастет, а через 60 часов вероятность передачи будет практически 100 %.