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Вакцинація

Вакцина проти хвороби Лайма: у США проходять клінічні випробування

10 Серпня 2022, 11:48
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
клещ
Джерело: Depositphotos

Pfizer розпочинає пізні клінічні випробування вакцини проти хвороби Лайма, яка стане єдиним на ринку препаратом проти кліщових захворювань.

В останні роки кількість випадків захворювання різко зросла. Аналіз, опублікований минулого тижня FAIR Health, показав, що випадки захворювання, що переноситься кліщами у сільській місцевості, підскочили на 250 % з 2007 по 2021 рік. Експерти попереджають, що укуси кліщів також стають частішими, особливо в районах, де раніше вони не фіксувалися.

Лікар Джон Олівер частково звинувачує вирубування лісів у збільшенні кількості укусів кліщів.

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– У зв’язку із зростанням глобальних показників хвороби Лайма надання людям нових можливостей захистити себе від хвороби важливіше, ніж будь-коли.

Хвороба Лайма, найбільш поширене кліщове захворювання, від якого щорічно страждають до 35 тис. осіб, передається від щурів. Кліщ, який живиться кров’ю щура, може заразитися, а потім передати збудника хвороби наступній тварині або людині.

Люди не можуть передавати кліщові хвороби один одному.

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Лікар пояснив, що протягом перших 24 годин після прикріплення кліща до людини ризик передачі хвороби низький. Через 36 годин ризик швидко зросте, а через 60 годин ймовірність передачі буде майже 100%.

Джерело
Daily Mail
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Вакцинація
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