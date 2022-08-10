Pfizer розпочинає пізні клінічні випробування вакцини проти хвороби Лайма, яка стане єдиним на ринку препаратом проти кліщових захворювань.

В останні роки кількість випадків захворювання різко зросла. Аналіз, опублікований минулого тижня FAIR Health, показав, що випадки захворювання, що переноситься кліщами у сільській місцевості, підскочили на 250 % з 2007 по 2021 рік. Експерти попереджають, що укуси кліщів також стають частішими, особливо в районах, де раніше вони не фіксувалися.

Лікар Джон Олівер частково звинувачує вирубування лісів у збільшенні кількості укусів кліщів.

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– У зв’язку із зростанням глобальних показників хвороби Лайма надання людям нових можливостей захистити себе від хвороби важливіше, ніж будь-коли.

Хвороба Лайма, найбільш поширене кліщове захворювання, від якого щорічно страждають до 35 тис. осіб, передається від щурів. Кліщ, який живиться кров’ю щура, може заразитися, а потім передати збудника хвороби наступній тварині або людині.

Люди не можуть передавати кліщові хвороби один одному.

Лікар пояснив, що протягом перших 24 годин після прикріплення кліща до людини ризик передачі хвороби низький. Через 36 годин ризик швидко зросте, а через 60 годин ймовірність передачі буде майже 100%.