Вакцины от коронавируса: могли ли они испортиться при выключении света

Как сохранялась вакцина, когда по всей стране выключали свет? И безопасно ли прививаться ею? Такой вопрос часто задают себе украинцы, прежде чем делать бустер от Covid-19, а то и вообще первую прививку.

Но бояться не стоит – уверяют чиновники. В настоящее время каждый центр вакцинации имеет свой генератор. К тому же, и медицинский фронт получил помощь от международных партнеров, а это более двух тысяч холодильников, способных беречь лекарства, даже при отсутствии света. Так благодаря чему медицинская система уберегла свои запасы вакцины.

Из-за большой войны украинцы перестали считаться с Covid-19, но вирус не стал более лояльным! Еженедельно почти по 20 тыс. новых больных, и еженедельно из-за коронавируса погибают более 100 человек. Медики просят украинцев не откладывать, а сделать бустер (третью прививку), даже если прошло много времени с момента последней вакцинации.

В этой столичной амбулатории сейчас производят 30-50 инъекций в неделю. Хотя каждый день пациентов становится все больше — это все равно катастрофически мало. Виктория не медлила и вовремя пришла сделать бустер.

— Коронавирус никуда не девается, понятно, что он сейчас передвинулся на другой план второй, из-за войны войны. Но все равно нужно заботиться о здоровье. Не только о своем, но и о здоровье окружающих, – говорит киевлянка Виктория.

Тормозит темпы иммунизации и опасения украинцев о пригодности вакцины из-за отключения света. Медики объясняют: бояться нечего. Благодаря генераторам, энергонезависимым холодильникам и правильной логистике государству удалось сберечь банк вакцины. За все время перебоев со светом было списано всего 200 доз разной вакцины. Цифра незначительна. Только сейчас вакцин от Covid-19 имеем 8 млн доз.

– По сути, были приняты решения такие, что на уровень каждого пункта прививки отправлялась вакцина, которой достаточно на 1-2 дня проведения прививок. Не направлялись туда большие партии или большие объемы вакцин именно с учетом того, чтобы не было, по сути, ее списания во время нарушения температурных условий, — говорит Игорь Кузин, главный государственный санитарный врач.

Медицинская эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова опровергает популярный миф, что вакцина, у которой нарушена холодовая цепь — это яд.

— Она будет не действенной, не эффективной – это также важный тезис. То есть никакого отравления этой вакциной невозможно получить она просто будет терять свою эффективность, — говорит Екатерина.

По словам Булавиновой, во всех учреждениях здравоохранения есть все механизмы для того, чтобы знать, какую вакцину можно использовать, какая пригодна, которая эффективна. Потому что если нарушалась холодовая цепь, то вакцину эту не будут использовать.

Каждый пациент может поинтересоваться сроком годности на флаконе и температурой в холодильнике. По правилам она должна быть от +2 до -8 градусов.

— Во время войны мы привезли, наверное, впервые за всю историю независимости, столько не было фармацевтических холодильников, которые были поставлены в центры первичной медико-санитарной помощи, которые даже без электричества могут держать 10-12 часов ту температуру, которая позволяет вакцину использовать, — отмечает. министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По словам министра, сегодня в Украине более 2 тыс. таких холодильников. Их предоставили фонды ЮНИСЕФ и USAID. Если свет выключится, камеры продолжат сохранять температуру благодаря холодовым элементам.

– Прежде всего он держит температуру более пяти суток. Мы обеспечены так, чтобы в течение недели не волновались за любую вакцину, которую получает центр, — говорит семейный врач Алина Сенатова.

Семейный врач подтверждает, что пациенты действительно сейчас интересуются сроком годности вакцин. К примеру, компания Pfizer провела исследования, по которым их вакцина может сохраняться значительно дольше.

Чтобы убедиться в пригодности, вам стоит попросить такой документ от Минздрава. В нашем случае это девять месяцев.

— Поэтому, если у вас возникает вопрос, что вам колят и можно ли вам это колоть, то вы всегда можете спросить за медицинские документы, которые должны быть в каждом медицинском учреждении. О том, кто производит эту вакцину и письмо с разъяснением, можно ли его дальше вам проводить. В противном случае, это уже нарушение ваших прав, – отмечает Алина Сенатова.

В Минздраве еще раз подчеркивают коронавирус не исчез. В разы уменьшилось количество тестирований, но не темпы распространения вируса. Поэтому следует прививаться, чтобы обезопасить себя и не перегружать медицинскую систему, которая сейчас спасает военных.