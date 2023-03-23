В Украине наметилась тенденция к увеличению количества госпитализированных с осложнениями коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Согласно официальным данным, с 10 по 16 марта зафиксировано 18 619 подтвержденных случаев Covid-19. Это на 21,1% больше, чем неделей ранее.

Число госпитализированных за минувшую неделю выросло на 14,3% — до 4 479 человек.

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Как сообщили в Минздраве, двумя дозами вакцинированы 15,5 млн украинцев, первой бустерной дозой — 3,1 млн, двумя бустерными дозами — всего чуть более 260 тыс. человек.

Минздрав напоминает, что вакцинация против Covid-19 – единственный способ уберечь себя от тяжелого течения заболевания, осложнений и смерти.

— В Украине сейчас циркулируют штамм Омикрон и еще 10 подтипов вируса SARS-CoV-2. Для нас рискованная ситуация появления подтипа Омикрона ХВВ 1.5, более известного как Кракен, — отметил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По его словам, для этого штамма характерна быстрая передача от человека к человеку, что в условиях войны, когда зачастую нет возможности соблюдать противоэпидемические нормы, чревато риском быстрого распространения опасного вируса.