Команда ученых Сиднейского университета в Австралии в ходе исследования смогла найти возможный ключ к иммунитету против Covid-19.

Австралийские исследователи обнаружили в легких белок, который прилипает к вирусу Covid-19, как липучка, и обездвиживает его, что может объяснить, почему некоторые люди никогда не заболевают вирусом, а у других он вызывает серьезные осложнения.

Это было сделано с помощью инструмента генной инженерии, который позволил включить все гены в геноме человека, а затем посмотреть, какие из них дают клеткам человека способность связываться с шиповидным белком Sars-CoV-2, который имеет решающее значение для способности вируса заражать клетки человека.

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— Это позволило нам найти этот новый рецепторный белок LRRC15, — сказал доцент Сиднейского университета Грег Нили.

По его словам, в научной работе были использованы легкие людей, умерших от Covid-19. У тяжелых пациентов были тонны этого LRRC15, отметил ученый.

Исследователи объяснили, что LRRC15 не присутствует у людей до тех пор, пока Sars-CoV-2 не попадет в организм. То есть, скорее всего, LRRC15 является частью нового иммунного барьера, который помогает защитить от серьезной инфекции Covid-19, активируя противовирусный ответ организма.

Что же касается пациентов, которые умерли от Covid-19, исследователи считают, что у них было недостаточно LRRC15 для защиты или же белок был произведен слишком поздно, чтобы помочь.

По словам ученых, теперь появилась возможность использовать этот новый рецептор для разработки лекарств широкого действия, которые могут блокировать вирусную инфекцию или даже подавлять фиброз легких.