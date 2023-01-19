Ученые Университета Гонконга в ходе исследования выяснили, что Covid-19 связан с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний и смерти в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Сообщается, что в научном эксперименте приняли участие почти 160 тыс. человек. Выяснилось, что по сравнению с неинфицированными людьми вероятность смерти пациентов с Covid-19 была в 81 раз выше в первые три недели после заражения и оставалась в пять раз выше в течение 18 месяцев.

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— У пациентов с Covid-19 чаще развивались многочисленные сердечно-сосудистые заболевания по сравнению с неинфицированными участниками, что, возможно, способствовало более высокому риску смерти, — сказал автор исследования профессор Ян С. К. Вонг.

По его словам, результаты показывают, что пациенты должны находиться под наблюдением в течение как минимум года после выздоровления для диагностики сердечно-сосудистых осложнений инфекции, которые являются частью длительного Covid-19.