Команда ученых Медицинской школы Гарварда в ходе исследования выявила, что в мозге пациентов, которые скончались в результате тяжелой формы Covid-19, наблюдались изменения, характерные для 70-летних людей.

Сообщается, что посмертное вскрытие показало: экспрессия генов в тканях мозга пациентов всех возрастов, умерших от Covid-19, похожа на работу генов у неинфицированных людей в возрасте 71 года и старше.

Как сообщают авторы исследования, результаты анализа показали, что гены, которые обычно активизируются при старении и связаны, в частности, с работой иммунной системы, включались при тяжелом течении Covid-19.

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— И наоборот, те участки ДНК, активность которых снижается с возрастом, например, связанные с синаптической активностью, познанием и памятью, также начинали хуже работать после инфекции, — отмечают ученые.

По их словам, многие пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, сообщают о наличии неврологических симптомов даже после выздоровления. К примеру, они жаловались на туман в голове, ухудшение памяти и проблемы с концентрацией.

Отмечается, что результаты нового исследования раскрывают возможные причины изменений в результате коронавирусной болезни и открывают путь к поиску лечения.

Источник: Nature