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Вчені з’ясували, що важкий Covid-19 в рази прискорює старіння мозку

2 Січня 2023, 09:27
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Вчені з’ясували, що важкий Covid-19 в рази прискорює старіння мозку
Джерело: Depositphotos

Команда вчених Медичної школи Гарварду під час дослідження виявила, що в мозку пацієнтів, які померли в результаті важкої форми Covid-19, спостерігалися зміни, характерні для 70-річних людей.

Повідомляється, що посмертний розтин показав: експресія генів в тканинах мозку пацієнтів різного віку, які померли від Covid-19, схожа на роботу генів у неінфікованих людей віком 71 рік і старше.

Як повідомляють автори дослідження, результати аналізу показали, що гени, які зазвичай активізуються при старінні і пов’язані, зокрема, з роботою імунної системи, включалися при тяжкому перебігу Covid-19.

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– І навпаки, ті ділянки ДНК, активність яких знижується з віком, наприклад, пов’язані з синаптичною активністю, пізнанням і пам’яттю, також починали гірше працювати після інфекції, – відзначають вчені.

За їхніми словами, багато пацієнтів, які перенесли коронавірусну інфекцію, повідомляють про наявність неврологічних симптомів навіть після одужання. Наприклад, вони скаржилися на туман в голові, погіршення пам’яті і проблеми з концентрацією.

Відзначається, що результати нового дослідження розкривають можливі причини змін в результаті коронавірусної хвороби і відкривають шлях до пошуку лікування.

Джерело: Nature

Теги
Коронавірус Covid-19 Мозок Наукові дослідження Старіння
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