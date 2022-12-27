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Підхопити одночасно і Covid-19, і грип: як людина хворіє, якщо це відбувається

27 Грудня 2022, 09:03
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
карантин, коронавірус
Джерело: Depositphotos

Низка американських медиків, посилаючись на профільні дослідження, говорять про те, що цілком можливо заразитися декількома інфекціями одночасно. Наприклад, грипом і Covid-19.

Хоча, як зазначив дитячий фахівець з інфекційних захворювань Майкл Чанг, респіраторно-синцитіальні вірусні інфекції (RSV) поширені більше у дітей і літніх людей.

– Якщо вам не пощастило захворіти відразу двома респіраторними інфекціями, це не обов’язково означає, що ви захворієте подвійно, — каже фахівець з інфекційних захворювань Дана Мазо.

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За її словами, коли ми заражаємося вірусом, вроджена імунна відповідь вже активізується і допомагає організму виявити і побороти інший патоген. В результаті друга інфекція може бути менш серйозною або пройти трохи швидше.

Однак, на думку вчених, оскільки імунна відповідь кожної людини змінюється залежно від їхньої генетики, видів збудників та типів ліків, існує ймовірність того, що одна інфекція зробить нас більш вразливими до іншого збудника.

Крім того, за словами Чанга, люди, які не щеплені проти Covid-19 або грипу, мають більший ризик зараження обома вірусами.

Лікарі також зазначають, що респіраторні інфекції часто мають подібні симптоми. І якщо вам не потрібне лікування в лікарні, лікування інфекцій буде однаковим: відпочивайте вдома і одужуйте з великою кількістю рідини і декількома ліками, що відпускаються без рецепта.

Але якщо у вас серйозні симптоми або проблеми з диханням, слід поговорити з лікарем і дізнатися, чи підходить вам противірусне лікування, наполягають медики.

Джерело
NYT
Теги
Грип Коронавірус Covid-19 Наукові дослідження поради лікаря
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