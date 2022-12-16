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Вчені виявили, що активний Covid-19 зберігається в трупах через 17 днів після смерті

16 Грудня 2022, 09:40
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

Команда вчених Університету Тіба в Японії під час двох досліджень виявила, що сліди коронавірусної інфекції можуть зберігатися в трупах через 17 днів після смерті.

– Ризик зараження виникає переважно у тих, хто працює з трупами: у патологоанатомів, судмедекспертів і медичних працівників, а також у таких закладах, як будинки для літніх людей, де може статися багато смертей, – йдеться в повідомленні.

За словами експертів, хоча зараження від трупів навряд чи стане основним чинником пандемії, члени сімей загиблих повинні виявляти обережність.

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Зазначається, що дослідження, яке було проведено на хом’яках, ще не перевірено для публікації в науковому журналі, але сторонні експерти заявили, що спостереження проведені добросовісно, а результати переконливі.

Вчені наголосили, що ризик поширення коронавірусу від живого пацієнта набагато вищий, ніж потенційне зараження від трупів.

Джерело
NYT
Теги
Коронавірус Covid-19 Наукові дослідження Смерть
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