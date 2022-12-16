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Ученые обнаружили, что активный Covid-19 сохраняется в трупах спустя 17 дней после смерти

16 декабря 2022, 09:40
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

Команда ученых Университета Тиба в Японии в ходе двух исследований обнаружила, что следы коронавирусной инфекции могут сохраняться в трупах спустя 17 дней после смерти.

— Риск заражения в основном возникает у тех, кто работает с трупами: у патологоанатомов, судмедэкспертов и медицинских работников, а также в таких заведениях, как дома престарелых, где может произойти много смертей, — говорится в сообщении.

По словам экспертов, хотя передача от трупов вряд ли станет основным фактором пандемии, члены семей погибших должны проявлять осторожность.

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Отмечается, что исследование, которое было проведено на хомяках, еще не проверено для публикации в научном журнале, но сторонние эксперты заявили, что наблюдения проведены добросовестно, а результаты убедительны.

Ученые подчеркнули, что риск распространения коронавируса от живого пациента намного выше, чем потенциальная передача от трупов.

Источник
NYT
Теги
Коронавирус Covid-19 Наукові дослідження Смерть
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