Как сообщает Департамент здравоохранения КГГА, в столице за минувшую неделю зарегистрировали 176 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Среди заболевших, из которых госпитализирован 51 человек:

106 женщин в возрасте от 18 до 85 лет;

70 мужчин в возрасте от 19 до 92 лет;

8 девочек от 6 месяцев до 13 лет и 7 мальчиков от 1 года до 16.

Также заболели четверо медицинских работников.

Сейчас смотрят

Больше всего случаев заболевания зарегистрировали в Дарницком районе – 52, в Деснянском – 30 и в Днепровском – 18 случаев.

— На минувшей неделе от Covid-19 умерли три человека. Выздоровели – 233 киевлянина, — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего за период пандемии в столице зафиксировано 503 859 случаев заболевания, 9 376 летальных исходов. Всего Covid-19 преодолели 493 603 жителя столицы.