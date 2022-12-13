Как сообщает Департамент здравоохранения КГГА, в столице за минувшую неделю зарегистрировали 176 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Среди заболевших, из которых госпитализирован 51 человек:
- 106 женщин в возрасте от 18 до 85 лет;
- 70 мужчин в возрасте от 19 до 92 лет;
- 8 девочек от 6 месяцев до 13 лет и 7 мальчиков от 1 года до 16.
Также заболели четверо медицинских работников.
Сейчас смотрят
Больше всего случаев заболевания зарегистрировали в Дарницком районе – 52, в Деснянском – 30 и в Днепровском – 18 случаев.
— На минувшей неделе от Covid-19 умерли три человека. Выздоровели – 233 киевлянина, — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего за период пандемии в столице зафиксировано 503 859 случаев заболевания, 9 376 летальных исходов. Всего Covid-19 преодолели 493 603 жителя столицы.