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Три человека скончались: статистика заболеваемости Covid-19 в Киеве на минувшей неделе

13 декабря 2022, 10:06
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

Как сообщает Департамент здравоохранения КГГА, в столице за минувшую неделю зарегистрировали 176 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Среди заболевших, из которых госпитализирован 51 человек:

  • 106 женщин в возрасте от 18 до 85 лет;
  • 70 мужчин в возрасте от 19 до 92 лет;
  • 8 девочек от 6 месяцев до 13 лет и 7 мальчиков от 1 года до 16.

Также заболели четверо медицинских работников.

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Больше всего случаев заболевания зарегистрировали в Дарницком районе – 52, в Деснянском – 30 и в Днепровском – 18 случаев.

— На минувшей неделе от Covid-19 умерли три человека. Выздоровели – 233 киевлянина, — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего за период пандемии в столице зафиксировано 503 859 случаев заболевания, 9 376 летальных исходов. Всего Covid-19 преодолели 493 603 жителя столицы.

Источник
КГГА
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Коронавірус у Києві статистика
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