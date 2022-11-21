Ученые обнаружили патологические изменения в головном мозге после Covid-19

Эксперты Радиологического общества Северной Америки (RSNA), используя особый тип МРТ, обнаружили патологические изменения в головном мозге пациентов в течение шести месяцев после их выздоровления от Covid-19.

— Наше исследование подчеркивает этот новый аспект неврологических эффектов Covid-19 и сообщает о значительных аномалиях у тех, кто перенес инфекцию, — отмечает соавтор исследования Сапна С. Мишра.

Итак, исследователи проанализировали данные изображений 46 пациентов, выздоровевших после Covid-19, и 30 здоровых людей из контрольной группы. Визуализация была сделана в течение шести месяцев после выздоровления.

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Результаты МРТ показали, что у пациентов после Covid-19 значения восприимчивости в лобной доле и стволе мозга были значительно выше по сравнению со здоровыми людьми.

— Эти области мозга связаны с усталостью, бессонницей, беспокойством, депрессией, головными болями и когнитивными проблемами, — объяснил Мишра.

Исследователи также обнаружили значительную разницу в той области головного мозга, которая связана со многими важнейшими функциями организма, включая координацию с эндокринной системой для высвобождения гормонов, передачу сенсорных и двигательных сигналов и регуляцию циркадных ритмов (цикл сон — бодрствование).

Это исследование указывает на серьезные долгосрочные осложнения, которые могут быть вызваны коронавирусом даже спустя несколько месяцев после выздоровления, резюмируют ученые. И продолжают исследование, чтобы определить, сохраняются ли эти аномалии в течение более длительного периода времени.