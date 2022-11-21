Експерти Радіологічного товариства Північної Америки (RSNA), використовуючи особливий тип МРТ, виявили патологічні зміни в мозку пацієнтів протягом шести місяців після одужання від Covid-19.

– Наше дослідження наголошує на цьому новому аспекті неврологічних ефектів Covid-19 і повідомляє про значні аномалії у тих, хто переніс інфекцію, – зазначає співавтор дослідження Сапна С. Мішра.

Повідомляється, що дослідники проаналізували дані зображень 46 пацієнтів, які одужали після Covid-19, і 30 здорових людей з контрольної групи. Візуалізація була зроблена протягом шести місяців після одужання.

Зараз дивляться

Результати МРТ показали, що у пацієнтів після Covid-19 значення сприйнятливості в лобовій частці і стовбурі мозку були значно вище порівняно зі здоровими людьми.

– Ці ділянки мозку пов’язані з втомою, безсонням, тривогою, депресією, головними болями та когнітивними проблемами, — пояснив Мішра.

Дослідники також виявили значну різницю в області мозку, яка пов’язана з багатьма важливими функціями організму, включно з координацією з ендокринною системою для вивільнення гормонів, передачею сенсорних і рухових сигналів та регуляцією циркадних ритмів (цикл сон – неспання).

Це дослідження вказує на серйозні довгострокові ускладнення, які можуть бути спричинені коронавірусом навіть через кілька місяців після одужання, резюмують вчені. І продовжують дослідження, щоб визначити, чи зберігаються ці аномалії протягом більш тривалого періоду часу.