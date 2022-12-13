Як повідомляє Департамент охорони здоров’я КМДА, в столиці за минулий тиждень зареєстрували 176 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

Серед хворих, з яких госпіталізовано 51 людину:

106 жінок віком від 18 до 85 років;

70 чоловіків віком від 19 до 92 років;

від 19 до 92 років; 8 дівчаток від 6 місяців до 13 років і 7 хлопчиків від 1 року до 16.

Також захворіли четверо медичних працівників.

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Найбільше випадків захворювання зареєстрували у Дарницькому районі – 52, у Деснянському – 30 та у Дніпровському – 18 випадків.

– На минулому тижні від Covid-19 померло три людини. Одужали – 233 киянина, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що загалом за період пандемії у столиці зафіксовано 503 859 випадків захворювання, 9 376 летальних випадків. Covid-19 подолали 493 603 жителя столиці.