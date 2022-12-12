Індійські вчені під час дослідження, результати якого були опубліковані в журналі Cureus Journal of Medical Science, виявили, що у 82% пацієнтів з коронавірусною інфекцією піднімалася температура.
Повідомляється, що йдеться про інфікування штамом Омікрон ВА.2, який є на сьогодні домінуючим.
За словами вчених, трохи менше половини хворих страждали на кашель, а більше третини – симптоми застуди.
Інші симптоми включали:
- утому;
- головний біль;
- м’язовий біль.
Відзначається, що тільки 5% потрібна госпіталізація, трохи більше 4% – киснева підтримка. Однак троє людей, які брали участь у дослідженні, померли.
Коментуючи дані індійських колег, британські вчені нагадали, що найбільш поширеними симптомами Covid-19 є чхання, біль у горлі, закладеність носа, кашель і головний біль.
Джерело: Express