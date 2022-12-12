Индийские ученые в ходе исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Cureus Journal of Medical Science, обнаружили, что у 82% пациентов с коронавирусной инфекцией поднималась температура.

Сообщается, что речь идет об инфицировании штаммом Омикрон ВА.2, который является на сегодня доминирующим.

По словам ученых, чуть менее половины заболевших страдали кашлем, а более трети — симптомами простуды.

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Другие симптомы включали:

усталость;

головную боль;

мышечную боль.

Отмечается, что только 5% потребовалась госпитализация, чуть более 4% — кислородная поддержка. Однако трое человек, принимавших участие в исследовании, скончались.

Комментируя данные индийских коллег, британские ученые напомнили, что наиболее распространенными симптомами Covid-19 являются чихание, боль в горле, заложенность носа, кашель и головная боль.

Источник: Express