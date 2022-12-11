Внезапный отказ Пекина от политики нулевого уровня Covid-19, с одной стороны, приветствуется экономистами, с другой, по словам медиков, может спровоцировать высокий уровень смертности среди населения.

Сообщается, что в качестве аргументов специалисты приводят низкий уровень вакцинации пожилых людей и отсутствие естественного иммунитета.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева приветствовала решительные шаги китайских властей по пересмотру политики в отношении Covid-19 и заявила, что они могут стимулировать региональную международную экономику.

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— Это может быть очень хорошо для китайского народа и экономики, а также хорошо для Азии и мировой экономики, — сказала она.

В социальных сетях появились видеоролики, на которых улыбающиеся мужчины и женщины снимают маски, которые были обязательными в течение многих лет.

Георгиева также призвала к дополнительной вакцинации и быстрому расширению возможностей лечения, чтобы подготовиться к волне инфекций, которая неизбежно последует за отказом от политики нулевого уровня Covid-19.

Отмечается, что Китай — стареющая страна, в которой показатели вакцинации и ревакцинации намного отстают от того, что необходимо для ограничения тяжелых заболеваний.

По данным исследования аналитической компании Airfinity, от 1,3 до 2,1 млн жизней могут оказаться под угрозой. В основу моделей положено влияние вспышки в этом году в Гонконге, где также проживает пожилое население и низкий уровень охвата вакцинацией.