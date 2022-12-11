Раптова відмова Пекіна від політики нульового рівня Covid-19, з одного боку, вітається економістами, з іншого, за словами медиків, може спровокувати високий рівень смертності серед населення.

Повідомляється, що в якості аргументів фахівці наводять низький рівень вакцинації літніх людей і відсутність природного імунітету.

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва привітала рішучі кроки китайської влади щодо перегляду політики щодо Covid-19 і заявила, що вони можуть стимулювати регіональну міжнародну економіку.

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– Це може бути дуже добре для китайського народу і економіки, а також добре для Азії і світової економіки, — сказала вона.

У соціальних мережах з’явилися відеоролики, на яких усміхнені чоловіки і жінки знімають маски, які були обов’язковими протягом багатьох років.

Георгієва також закликала до додаткової вакцинації і швидкого розширення можливостей лікування, щоб підготуватися до хвилі інфекцій, яка неминуче послідує за відмовою від політики нульового рівня Covid-19.

Відзначається, що Китай — старіюча країна, в якій показники вакцинації і ревакцинації набагато відстають від того, що необхідно для обмеження важких захворювань.

За даними дослідження аналітичної компанії Airfinity, від 1,3 до 2,1 млн життів можуть опинитися під загрозою. В основу моделей покладено вплив спалаху в цьому році в Гонконзі, де також проживає літнє населення і низький рівень охоплення вакцинацією.