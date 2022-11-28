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Вчені виявили, що ліки проти Covid-19 небезпечні і не працюють

28 Листопада 2022, 09:00
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
науковці
Джерело: Depositphotos

Команда британських вчених під час дослідження Heal-Covid виявила, що препарат апіксабан, що розріджує кров і широко призначається в лікарнях Національної служби охорони здоров’я для лікування середньої та важкої форми Covid-19, може викликати небезпечну кровотечу і не покращує прогноз.

Отримані дані дали підставу вченим звернутися до медиків із закликом припинити радити людям приймати апіксабан, тому що це може мати серйозні побічні ефекти.

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– Результати засвідчують, що препарат, який зазвичай вважається корисним втручанням на післягоспітальному етапі, насправді неефективний, люди або вмирають, або їх знову госпіталізують, – заявила керівник дослідження професор Шарлотта Саммерс.

За її словами, це важливе відкриття, оскільки воно допоможе запобігти зайвої шкоді людям.

Повідомляється, що лікарі в спробі знайти ефективні методи лікування Covid-19 сподівалися, що препарат знизить ризик утворення тромбів у людей, розріджуючи їхню кров.

Однак під час випробування, проведеного експертами з Адденбрукського та Кембриджського університетів, деякі з 402 учасників, які отримували препарат, мали серйозні кровотечі.

Джерело
The Guardian
Теги
Коронавірус Covid-19 Ліки лікування Наукові дослідження
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