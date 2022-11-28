Команда британских ученых в ходе исследования Heal-Covid выявила, что разжижающий кровь препарат апиксабан, который широко назначается в больницах Национальной службы здравоохранения для лечения средней и тяжелой формы Covid-19, может вызвать опасное кровотечение и не улучшает прогноз.

Полученные данные дали основание ученым обратиться к медикам с призывом прекратить советовать людям принимать апиксабан, потому что это может иметь серьезные побочные эффекты.

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— Результаты показывают, что разжижающий кровь препарат, который обычно считается полезным вмешательством на послегоспитальном этапе, на самом деле неэффективен, люди или умирают, или их снова госпитализируют, — заявила руководитель исследования профессор Шарлотта Саммерс.

По ее словам, это открытие важно, потому что оно предотвратит причинение ненужного вреда людям без какой-либо пользы.

Сообщается, что врачи в попытке найти эффективные методы лечения Covid-19, надеялись, что препарат снизит риск образования тромбов у людей, разжижая их кровь.

Однако во время испытания, которое проводили эксперты из Адденбрукского и Кембриджского университетов, у некоторых из 402 участников, получавших препарат, было серьезное кровотечение.