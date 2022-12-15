Смерть молодого студента-медика в Китаї викликала занепокоєння з приводу величезного навантаження на систему охорони здоров’я країни у зв’язку з загальнонаціональним сплеском випадків захворювання на коронавірус.

Повідомляється, що інфекція швидко поширюється Китаєм після трьох років суворих заходів стримування, які були згорнуті минулого тижня. Тепер органи охорони здоров’я заявляють, що справжні масштаби спалаху неможливо відстежити.

Відзначається, що 23-річний аспірант провідного медичного коледжу в південно-західному місті Ченду помер від серцевого нападу днем раніше, коли він повідомив про погане самопочуття після зміни.

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Західно-китайська медична школа не пов’язала його смерть з Covid-19 або будь-якими супутніми проблемами зі здоров’ям.

Але трагедія викликала гнів з приводу умов роботи лікарів в Китаї і побоювання, що медична система не витримає натиску мільйонів нещеплених літніх пацієнтів.

Відзначається, що студентів все частіше відправляють в особливо завантажені клініки через брак персоналу в міру зростання спалаху.

За словами анонімного лікаря в сільському окрузі провінції Сичуань, більше половини її колег хворі на Covid-19, але багато лікарень вже не проводять регулярні ПЛР-тести.

Державні ЗМІ та провідні медичні експерти закликали пацієнтів залишатися вдома та займатися самолікуванням, якщо вони мають легкі симптоми. Але люди скаржаться на порожні полиці і довгі черги в аптеках, а китайський інтернет-гігант Baidu заявив, що пошуки ібупрофену за останній тиждень зросли на 430%.